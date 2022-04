Alfonso Rueda regresa del congreso del PP más cerca de convertirse en presidente de la Xunta Xosé Gago / Juan Capeáns

Tanto acerca de esa cuestión como sobre la celebración de un congreso, Calvo insistió en que sus palabras son una opinión personal «que non é maís importante ca do resto dos militantes e o resto dos presidentes provinciais». Añadió además que apoyará otras vías si se demuestran «máis fundadas» o cuentan con más apoyo. Insistió también en que es fundamental «facer as cousas ben» para que el partido salga de la sucesión de Feijoo tan unido como lo ha estado durante los últimos años.

Calvo -que también es vicepresidente del Parlamento- fue el único de los tres presidentes provinciales del PP que asistieron a la entrega de las medallas del Parlamento de Galicia que habló sobre la situación interna del partido. Tanto Elena Candia (Lugo), como Alfonso Rueda (Pontevedra), prefirieron no pronunciarse.