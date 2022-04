Feijoo, esta mañana junto a los dos vicepresidentes, Alfonso Rueda y Francisco Conde, con Pedro Py detrás. Xoán A. Soler

Los portavoces de la oposición le echaron el anzuelo, pero Alberto Núñez Feijoo no picó. Ana Pontón (BNG) y Luís Álvarez (PSdeG) trataron de obtener a través de sus preguntas de control al presidente algún anuncio o fecha para su salida de la Xunta, pero no les dio esa exclusiva. Será en cuestión de «semanas» cuando un «compañeiro ou compañeira» del PP tomará las riendas del Gobierno gallego, y lo hará con los votos que obtuvo el partido en las elecciones del 2020, una aclaración que técnicamente era innecesaria pero con la que quería contestar a las acusaciones de la oposición de que el próximo titular autonómico no contará con la misma legitimidad que el resto de los presidentes en la historia autonómica. «Os galegos queren un presidente do PP ata o 2024. Ese é o resume democrático do país», le contestó Feijoo a la líder nacionalista, a la que le recordó su reciente período de «reflexión» de «agosto a outubro» antes de la asamblea del BNG, «e ninguén meteuse con vostede».

Pontón, que inició su intervención felicitando al presidente por su nuevo cargo y por cumplir sus «ambicións persoais e políticas», también sustentó sus críticas en la tesis del Gobierno «ausente» que mantiene desde que comenzó la crisis interna del PP. «Vostede está instalado en Madrid por máis que siga de presidente. Galicia é un eslogan electoral hoxe caducado. Ata cando vai manter un Goberno paralizado e interino?», le preguntó la nacionalista ante la posibilidad de que esta fuese su última comparecencia. Pontón, además de criticar el «dedazo» del nombramiento del próximo presidente aprovechó para cuestionar la paz interna dentro de las «baronías» del PPdeG. La respuesta del presidente fue equivalente, porque Feijoo sugirió que ella era la portavoz del BNG, pero que no marcaba «as políticas» de la formación frentista, y como consejo le recomendó que empiece a preparar el inminente debate de investidura «que perderá».

El socialista Luís Álvarez también intentó sin éxito sonsacar al líder del grupo mayoritario sobre si el de esta semana era su último pleno como presidente, aunque su pregunta iba más dirigida hacia la actuación de la Xunta ante la crisis económica. En su análisis incorporó datos sobre la situación de Galicia, pero no dejó de introducir claves más relacionadas con el relevo institucional que viene: «A axenda institucional baleira dúas semanas. Nin un conselleiro de garda este fin de semana. A Xunta ausente no peor momento. Cal é a explicación?», se preguntó el portavoz socialista. La refriega dialéctica con Álvarez se convirtió rápidamente en un enfrentamiento entre lo hecho y dicho por el Gobierno de España y la Xunta de Galicia, y cuando el diputado de la oposición comprobó que el debate se iba hacia se terreno cuestionó directamente a Feijoo si esas preguntas tenía que hacérselas al vicepresidente Alfonso Rueda, el nombre que suena con más fuerza para el relevo autonómico.