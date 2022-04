Dos días después del nombramiento como presidente del PP, Feijoo recibió la felicitación de Ana Pontón (BNG) por su nuevo cargo en el partido y por cumplir sus «ambicións persoais e políticas», una cortesía que dio paso a la crítica por seguir al frente de un Gobierno «ausente» desde que comenzó la crisis interna del PP. «Vostede está instalado en Madrid por máis que siga de presidente. Galicia é un eslogan electoral xa caducado. Ata cando vai manter un Goberno paralizado e interino?», inquirió la nacionalista, que no tuvo reparos en desvelar sus sospechas de que esa podría ser la última pregunta a su adversario. Pontón trató de explicar que a los gallegos les preocupa cuándo se va a hacer efectiva su renuncia, pero también cómo se producirá la sucesión, porque la portavoz auguró un «dedazo» que está inquietando a las baronías del PPdeG, una cuestión orgánica que, a su juicio, podría ser la razón de la demora del proceso.

En su respuesta el presidente también trató de dejar un mensaje desestabilizador, ya que Feijoo sugirió que Pontón solo era la portavoz del BNG, pero no marcaba «as políticas» de la formación frentista. Y le aconsejó que empezase a preparar un inminente debate de investidura «que perderá» ante una mayoría absoluta que votaron los gallegos en el 2020 y que legitima a cualquier diputado del PPdeG.

El socialista Luís Álvarez también intentó sin éxito sonsacar al líder del grupo mayoritario sobre si el de esta semana era su último pleno como presidente, aunque su pregunta iba más dirigida hacia la actuación de la Xunta ante la crisis económica. En su análisis incorporó datos sobre la situación de Galicia, pero no dejó de introducir pullas: «A axenda institucional baleira dúas semanas. Nin un conselleiro de garda esta fin de semana. A Xunta ausente no peor momento. Cal é a explicación?», se preguntó el portavoz del PSdeG, que también le reprochó que «xa non está en Galicia». En la porfía dialéctica, Álvarez siguió la estrategia de las últimas jornadas de sacar a relucir el nombre de Alfonso Rueda, pero Feijoo no picó: le sucederá algún «compañeiro o compañeira», dijo señalando a todo su grupo parlamentario. Pero todas las señales apuntan a Alfonso Rueda.