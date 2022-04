Lavandeira jr | EFE

Las pulsaciones de los plenos en el Parlamento de Galicia suelen descender drásticamente en los días en los que hay control al presidente al coincidir con la tramitación de interpelaciones y preguntas, pero este martes hubo incendio en el debate más insospechado, y tuvo como protagonista de fondo a Vox, un partido sin representación en la Cámara. El diputado del BNG Luís Bará terminaba su segunda intervención de defensa de una rebaja de los peajes en las autovías que son competencia de la Xunta cuando coronó su reflexión haciendo una valoración política más genérica y en clave estatal: «A súa alternativa é gobernar e blanquear a ultradereita. Xa o están facendo en Madrid, en Castela e León e farán en Andalucía. É a súa axenda, unha axenda antigalega, machista, xenófoba…».

En ese punto intervino el presidente del Parlamento: «Vaia despazo, señor Bará. Como se encendeu vostede!», le reprochó Miguel Santalices mientras el nacionalista se dirigía a su escaño haciendo gestos y referencias a la «pel fina» de los diputados del PPdeG, que ya estaban exaltados. En medio del griterío se impuso de nuevo Santalices, que se quitó el barniz institucional: «Hai palabras que ofenden a dignidade dun grupo no que milito, para ben ou para mal, e eu síntome ofendido. Teño dereito a expresarme. Son o presidente do Parlamento pero non son parvo. Vostede insultou chamando a este grupo machista e xenófobo. Pídolle que retire a expresión», trató de zanjar. Como los gestos de Bará no iban por esa línea, decidió él mismo retirarlas y llamarle al orden.

El orden del día quiso que la intervención inmediata desde la tribuna le correspondiese a la también nacionalista Alexandra Fernández, que afeó al presidente del Parlamento su llamada de atención, e insistió: «O PP está comprando a axenda da extrema dereita e non deixa denunciar a violencia machista. Non pode silenciar a unha bancada. Non o imos aceptar», reivindicó entre nuevos gritos de los populares que atajó en la siguiente réplica la diputada Teresa Egerique con mayor sosiego: «Non imos permitir eses insultos», resolvió.