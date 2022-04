Momento del acto de colocación de la primera traviesa el 21 de julio del 2001, con Fraga, Aznar, Cascos, Bugallo y Cuíña PACO RODRIGUEZ

Qué decepción. Aunque evidentemente era un acto propagandístico al que asistían el entonces presidente del Gobierno y el de la Xunta, así como el ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos, el emplazamiento de aquel bautizo ferroviario se lo tragaron las máquinas o, en el mejor de los casos, la maleza. No hay nada que recuerde que aquí nació una línea en la que se invirtieron cerca de 10.000 millones de euros en veinte años de obras. Solo la memoria del hombre del bastón, que recuerda vívidamente aquel día, pues fue todo un acontecimiento en Barreiro, una aldea de medio centenar de habitantes de la parroquia de Santa Cristina de Nemenzo. «Chámome Perfecto —se presenta—, aínda que son imperfecto de todo», dice con retranca.

Con 73 años, Perfecto traza con su mano el escenario de aquel día. La primera traviesa —en realidad eran dos— la colocaron en una braña que desapareció con los desmontes. La carpa para la celebración se puso más arriba, por encima de donde ahora circula el túnel de Verdía. «Non sei por que lle puxeron ese nome, porque Verdía queda máis aló». La ingeniería no entiende de los matices de la microtoponimia gallega. Al emplazamiento de aquella carpa llega también Manuel, que como todos los jubilados del pueblo recuerda perfectamente aquel día, aunque no participara tan intensamente como Perfecto. También Andrés, que pasea por las corredoiras a su nieta para que se duerma con el balanceo de los baches. Pero es Perfecto el que describe el ambiente de aquel día. «Ao que máis se vía era ao vello [Fraga], os outros [Aznar y Cascos] estaban máis camuflados. Estaba todo coronado de policías, e non che deixaban falar con Fraga, nin acercarte», dice, dando a entender que le hubiera gustado hablar con el entonces presidente de la Xunta. «Na carpa había empanada, pinchos e viño do bo», añade. «Home, non lle ían a dar viño malo ao Fraga», replica Manuel, mientras por debajo pasa como una exhalación uno de los trenes rápidos del eje atlántico. Los vecinos de estos pueblos los observan como testigos pasivos, pues si quieren coger uno de esos trenes tendrían que desplazarse a Santiago. El nuevo trazado de alta velocidad dejó sin uso la antigua vía que unía la capital de Galicia con A Coruña, que estos vecinos utilizaban acercándose a la estación de Verdía. Se trata de un hermoso edificio rodeado de vías muertas —hace años se levantaron los carriles— que evidencia un abandono lamentable. El tren pasa veloz al lado de sus casas, pero paradójicamente el ferrocarril se ha alejado de sus vidas.