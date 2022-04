—Usted también prometió mejorar el diálogo con la Xunta. ¿Lo ha hecho?

—Hay un canal directo con la Xunta, con los conselleiros, con los vicepresidentes o con el presidente, cuando hay necesidades encima de la mesa, como ocurrió con las vacunas y con otros problemas. Es lógico que haya discrepancias porque somos partidos con ideas distintas, pero creo que no ha habido confrontaciones, al menos por parte del Gobierno. Es cierto que esa lealtad institucional no ha sido siempre igual por parte de los dirigentes de la Xunta, que en sus comparecencias públicas siempre ponen el foco en el Gobierno. Y no hablamos de colores políticos, hablamos de oportunidades para Galicia.

—¿Ve deslealtad institucional por parte de la Xunta?

—Sí, deslealtad institucional, porque me encuentro cada vez más con que se están presentando como propios de la Xunta planes que son del fondo de recuperación. Es una deslealtad que hemos visto cuando los conselleiros presentan planes de vivienda, de pesca, de ganadería o de infraestructuras.