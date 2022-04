El también presidente de la Diputación coruñesa garantiza que la propuesta de los socialistas es una «alternativa construtiva, comprometida co seu país e co seu proxecto que se chama Galicia». En su opinión, los gallegos no están percibiendo esos valores en la actual Xunta «onde levan semanas máis preocupados de obter representación no PP». Cuestionado sobre la posibilidad de plantear un adelanto electoral, Formoso se limitó a recordar que Feijoo se presentó hace año y medio «anunciando Galicia, Galicia, Galicia, e a súa resposta de verdade é Madrid, Madrid, Madrid, un escenario que os galegos non contemplaron cando votaron».