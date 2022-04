Lavandeira jr.

El PSdeG no va a gastar mucha más munición con Alberto Núñez Feijoo, que mañana será elegido presidente del PP nacional y en las próximas semanas abandonará la presidencia de la Xunta. De ahí que el secretario de Organización de los socialistas tenga ya puesto el foco en su relevo en el Gobierno, asumiendo que será el vicepresidente primero, Alfonso Rueda. Un nombramiento que van a decidir «catro ou cinco señores nun despacho», por lo que José Manuel Lage sostiene que se trata de un «fraude masivo» que por el sistema de representación parlamentario «será legal, pero carecerá de lexitimidade». La carga contra el número dos del Ejecutivo gallego no se quedó ahí, porque la mano derecha calificó como «triste» que Rueda llegue a la sucesión «por descarte» y con un bajo nivel de conocimiento por parte de los gallegos. «Que despois de 12 anos só o coñezan a metade dos galegos dá bastante que pensar», indicó.

Pero más allá de la cuestión del relevo al que el PSdeG ya le pone nombre, lo relevante para la oposición es la percepción de «fin de ciclo» que transmite un Gobierno del que «Feijoo foise, Rueda non chegou e Galicia non ten quen dea conta do recado», en alusión a la mínima agenda institucional de los principales miembros del Ejecutivo, presentes en Sevilla por el congreso popular.

La Casa de Galicia en Montevideo

Lage cree que Rueda está ahora «preocupado por herdar a leiriña», de ahí que lo haya responsabilizado directamente de la inacción de la Xunta ante la pérdida de la Casa de Galicia en Montevideo. «Primeiro perderon a Casa de Galicia de Bos Aires, e agora 105 anos de patrimonio, de legado dos galegos en Uruguai. Non fixeron absolutamente nada», denunció el también concejal coruñés.