Jamás

Todavía no se ha derogado formalmente un principio no escrito que recuerda al título de Dostoievski, solo que al revés. No es crimen y castigo, sino castigo sin crimen, el que ha padecido José López Orozco. Once años de limbo judicial en el que adquirió la condición de semiculpable o inocente a medias. Se trata de una figura para la que no existe ningún tipo de resarcimiento, amen de alguna entrevista en la que el exalcalde de Lugo se desahoga. Entre los culpables de su martirio figura una jueza que ahora anda por Ponferrada y la propia política de aquellos años oscuros en los que el populismo abolió la presunción de inocencia en medio del jolgorio general de los que acudían a contemplar la nueva guillotina. ¿Piensa que un político debe dimitir por una imputación?, se le pregunta. Jamás, responde. De haberse cumplido esa regla tan razonable no hubiera pasado lo que pasó, ni hubiesen quedado varados en el olvido gestores notables y queridos por la gente, como es el caso, merecedores de un monumento al inocente desconocido.