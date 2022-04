XOAN A. SOLER

El BNG ha propuesto subir un 15 % las becas educativas para ayudar a las familias y compensar la escalada de precios. Ana Pontón mantuvo un encuentro en Santiago con universitarios para conocer de primera mano sus inquietudes y concluyó que la crisis económica está afectando «gravemente ás expectativas da mocidade, dende a xeración millenial á xeración Z só coñecen á palabra crise, con precariedade, baixos salarios e emigración». A su juicio, es necesario ofrecerles un futuro diferente y evitar un «fracaso da sociedade».

La líder nacionalista señaló las dificultades que se están encontrando los jóvenes, que identificó con la subida de la luz, la vivienda y el combustible en unos entornos de menor capacidad adquisitiva, por lo que hizo un llamamiento a actuar para que la crisis de precios no provoque un mayor empobrecimiento, tomando medidas «estruturais» como los topes máximos para los carburantes y la energía. Estas cuestiones, aseguró Pontón, son las que justifican la manifestación convocada por el BNG en Santiago el próximo domingo.

Gobierno en «modo pausa»

En clave más política, la líder nacionalista arremetió contra el Gobierno gallego, al que acusó de estar en «modo pausa» y liderado por un presidente «desenchufado», que hoy asume en Sevilla las riendas de los populares a nivel nacional. Pontón advirtió que «os galegos pagamos os salarios do conselleiros para achegar solucións, e non para resolver os problemas do PP», en referencia a la presencia masiva de miembros de la Xunta en el congreso «ao servizo dos intereses do partido».