Antes de que se formalice el ofrecimiento de las familias, estas pasan por unas sesiones formativas y los técnicos de Política Social les aclaran que el proceso rara vez es corto. «Non lles podemos dicir que vai durar un ano porque non é certo. Na adopción máis recente dun bebé a familia levaba en listas desde o 2013. Iso hai que dicilo para non xerar falsas expectativas. E tamén é unha forma de asegurarse de que a xente que segue está moi comprometida», explica Jacobo Rey, que hace hincapié en que «a adopción non é unha forma de acceder á paternidade ou maternidade, senón de protexer un neno que está en desamparo».

Guilermo Albir, padre adoptante: «Es un proceso mucho más duro de lo que cualquiera espera» Bea Abelairas

Por países

En adopción internacional, los trámites y las condiciones varían según el lugar de origen (algunos países piden solicitantes casados), lo cual complica algunos procesos. Y según la legislación que rige los trámites para España, no se pueden adoptar niños de países en conflicto bélico, como ahora pueden ser Rusia o Ucrania, si bien hace años que no hay adopciones en Galicia procedentes de estos dos países.