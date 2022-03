pablo gonzález

El alza de precios de la energía y de los materiales tiene un impacto directo en algunas obras, que se paralizaron al constatar las adjudicatarias que no les era rentable seguir. En Galicia esta situación se salvó con la normativa aprobada por la Xunta para compensar las pérdidas objetivas de las constructoras. Aún no se acogieron a este régimen, pero la simple perspectiva de que se pusiera en marcha sirvió para reanudar los trabajos. Algo parecido sucedió con las obras estatales después de que el Gobierno de Pedro Sánchez confirmara que estaba preparando un decreto para desatascar la situación. Sin embargo, existe otra vertiente del aumento generalizado de los precios: los contratos que se quedan desiertos porque las empresas analizan sus cálculos de costes y concluyen que no les sería rentable asumirlos.