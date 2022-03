En la misma línea se expresó González Formoso, que trasladó su preocupación por la «parálisis» que, a su juicio, hay en el Ejecutivo gallego. «Ten que adoptar medidas no peor escenario económico dos últimos 30 anos deste país, con consecuencias froito da guerra e da pandemia que precisan dun goberno que adopte medidas e que non só as anuncie despois dun Consello da Xunta, senón que, preferiblemente, as publique no Diario Oficial de Galicia para que empecen a surtir efecto».

Feijoo: «Renuncio mantendo o orgullo de seguir sendo militante desta terra» Xosé Gago «Ser presidente do PPdeG desde o 2006 foi unha honra. Renuncio mantendo o orgullo de seguir sendo militante na terra que mo deu todo [...] Póñome á disposición do conxunto de España como sempre estiven de Galicia», decía el mensaje con el que ayer, a las 17.33 horas, Alberto Núñez Feijoo empezó a poner fin a una era política en Galicia, la que él mismo ha protagonizado. La renuncia, que se hará efectiva mañana, pone fin a los 16 años de Feijoo al frente del Partido Popular de Galicia, una etapa en la que recuperó el Gobierno de la Xunta con mayoría absoluta, y lo renovó tres veces con resultados al alza. Ese éxito electoral, único en el fragmentado escenario político de la España que siguió al 15M, lo convirtió en la tabla de salvación a la que se agarraron los populares tras la implosión del liderazgo de Pablo Casado. Seguir leyendo