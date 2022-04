PACO RODRÍGUEZ

El Sergas avanza en la creación de la nueva figura de facultativo especialista en atención primaria, que permitirá incorporar con plaza fija a 106 médicos de familia. Estos profesionales accederán a su plaza por concurso, sin necesidad de superar una oposición. El Diario Oficial de Galicia acaba de publicar el decreto por el que se aprueba esta oferta que recurre al concurso como medio de acceso «polo carácter extraordinario da situación», debido a la necesidad de médicos. Esta categoría se caracterizará porque tendrán «unha maior xornada» que otros profesionales, y una prestación de servicios mixta, es decir, en centros de salud y en puntos de atención continuada (PAC).

La Consellería asegura que las circunstancias sanitarias actuales «fan necesario impulsar con urxencia calquera medida que permita incrementar os recursos de persoal médico de atención primaria». Por eso este proceso selectivo y la figura en sí incorporarán tantas novedades. Primera, estos médicos tendrán una jornada obligatoria más amplia -se abonará de forma proporcional, claro-. Segunda, no tendrán que superar una oposición para tener plaza fija, solo un concurso. Tercera, la incorporación a su puesto de trabajo tiene que ser inmediata y efectiva, no como ocurre en otro tipo de ofertas de empleo, y de no hacerlo directamente perderán la plaza, es decir, aunque hubiesen obtenido un puesto en el concurso, si no se incorporan perderán la condición «de persoal estatutario fixo». Y quinta, en esos casos esa plaza se otorgará al siguiente en la lista, algo que tampoco ocurre en un proceso ordinario, en donde quedaría vacante.

Agilidad

La premura para incorporar a estos médicos hará que el proceso sea ágil y flexible. Así, con el objetivo de que puedan participar los residentes de familia que finalizan en mayo, el concurso se convocará en el segundo trimestre del año y la titulación no tendrá que entregarse hasta la resolución en la que se apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos.