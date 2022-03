PSDEG

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha descrito a Alberto Núñez Feijoo como un «alumno vago», por su actuación ante la crisis económica provocada por el alza generalizada de precios. El líder socialista lamenta que el presidente de la Xunta ponga «deberes fóra de Galicia, pero non adopta ningunha medida contundente no seu territorio». Por ello, este miércoles ha censurado el «cinismo fiscal» del Gobierno autonómico y le recuerda las posibilidades que tiene para ayudar a los gallegos, como rebajar los peajes de las autopistas de su titularidad o actuando sobre la parte impositiva que dependen de la comunidad. «Non sabemos onde están os cartos correspondentes ao 58 % da recadación do imposto de hidrocarburos que é transferida a Galicia», denunció desde Nigrán, donde estuvo acompañado por varios alcaldes de la comarca y por el secretario provincial, David Regades.

Formoso señaló que la Xunta le ha pedido al Gobierno de España que habilite ayudas a los sectores perjudicados por la subida de los combustibles, «o que se fixo». «Sen embargo -añadió- estamos agardando que Feijoo adopte algunha medida neste senso e habilite axudas cos fondos que está a recibir polo imposto especial de hidrocarburos». El también presidente de la Diputación de A Coruña aseguró que su partido no va a ser «tan irresponsable como para dicir que a Xunta "se forra"» con los impuestos, pero cree que tampoco hace «ningún esforzo por aliviar a carga dos galegos».