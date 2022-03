«Tal e como comunicou o presidente da Xunta e do partido en Galicia, ata o día 2 de abril faríase o previsible. E o previsible, nunha orde de prelación, corresponderíalle ao vicepresidente primeiro», dijo Baltar, que no quiso especular sobre quién debe ser el candidato en las autonómicas.

Baltar, el único alto cargo del partido que ha abierto en público el debate sobre la sucesión de Feijoo, también defendió que se celebre un congreso gallego del partido. Preguntado por si él sería candidato en ese cónclave, dijo que aún no es el momento de hablar de ello: «Imos falar ata o 2 de abril do congreso nacional e, a partir do 2, 3, 4 ou 5 falamos de calquera outra cousa».

Aunque Baltar lo dé por hecho, el propio Alfonso Rueda insistió ayer en que «es pronto para adelantar acontecimientos» y subrayó que lo importante es no «descuidar» las tareas de Gobierno. El vicepresidente primero recordó la hoja de ruta marcada por Feijoo: «Lo que dijo que iba a pasar es lo que viene anunciando desde hace semanas. Primero, el proceso de partido, que remata con el congreso de Sevilla, y después, el proceso que tiene que ver con el relevo de la Xunta. Respecto a los plazos, los veremos a partir de la semana que viene».

En una línea similar, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, reiteró que en el Gobierno gallego no se ha abordado el relevo, que «será cuando tenga que ser». Añadió que «nuestro jefe de momento es el que es. Y para él y para todos los gallegos seguimos trabajando».

El vicepresidente segundo, Francisco Conde, tampoco entró en el asunto. «Non estamos no momento de ver un sucesor, senón de traballar día a día», dijo. «Estamos aprobando medidas para dar solucións ao que nos piden os galegos, e os pasos que haxa que dar no futuro terán que chegar no seu momento«», añadió.

El PSdeG advierte que Galicia no puede quedar paralizada por el relevo en el PP

El PSdeG mostró su respeto por las decisiones tomadas en el seno del PPdeG como harían, señalaron, en el caso de cualquier otra fuerza política. Sin embargo, la formación que dirige Valentín González Formoso subrayó que «non podemos pasar por alto que coa chegada de Alberto Núñez Feijóo á presidencia do Partido Popular de España se produce unha situación de interinidade na presidencia da Xunta de Galicia que compre resolver o antes posible, pois entendemos que hai unha incompatibilidade de facto, coa conseguinte colisión de intereses entre a tarefa do responsable dun partido político que representa a todos os territorios do Estado e o presidente dunha comunidade autónoma».

Advirtieron además que «Galicia non pode quedar paralizada por estes cambios, e menos aínda se cabe nun contexto de crise como o actual. O PP de Galicia e Núñez Feijóo teñen que resolver canto antes esta situación de interinidade para tomar a medidas como as que xa se están implementando por parte do Goberno do Estado para mitigar o impacto da guerra de Ucraína e do encarecemento dos combustibles».