«É un paso máis dun modelo educativo que desde a nosa perspectiva se podería definir con dúas palabras: ‘facilismo' e que máis dá». Así se refirió el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al nuevo currículo de la ESO aprobado por el Gobierno central y que este miércoles publica el Boletín Oficial del Estado al estimar «que se está devaluando a calidade do sistema, que vai en contra da igualdade de oportunidades, que pensamos que desincentiva o esforzo e a motivación do alumnado e do profesorado, e que a medio prazo vai ser moi negativo para o conxunto da sociedade».

Pero el responsable de Educación de la Xunta no solo critica el fondo del nuevo decreto, sino también la forma al considerar que llega «tremendamente tarde» puesto que a partir de ahora son las comunidades autónomas las que tienen que desarrollar esta normativa y eso se prolonga durante un mínimo de seis o siete meses. En el caso de Galicia, recuerda, le corresponde fijar el 50 % de los contenidos. «É un despropósito que o Estado aprobe a estas alturas os decretos que van rexer o inicio do curso en setembro porque non vai haber posibilidade real de comezar o curso cos decretos aprobados», manifestó Román Rodríguez. Incidió, además, en que el texto que se publicó este miércoles en el BOE difiere «moi notablemente» de los borradores iniciales.

Para el titular de la Consellería de Educación, si la cuestión es preocupante en la ESO, más lo es en Bachillerato, donde todavía no salió el decreto y se van a crear nuevas asignaturas y nuevos itinerarios. «Estamos matriculando aos mozos e mozas en bacharelatos dos que non coñecemos os contidos do Estado e que unha vez que estes se publiquen son seis ou sete meses máis», afirmó Román Rodríguez.