El detenido afirmó que ambos llegaron al piso que compartían en las inmediaciones de la Catedral de Lugo a altas horas de la mañana, tras una noche de sábado de fiesta. Ambos admitieron que habían consumido bebidas alcohólicas. Ella, en su denuncia, dijo que no recordaba nada de las horas anteriores a la denuncia, por lo que sospechaba que el chico la podría haber drogado para tener sexo con ella. El acusado lo desmintió, y afirmó que, estando bajo los efectos del alcohol, la chica no le dio señales de que no quería mantener relaciones con él en ningún momento.

Tenían un viaje planeado la mañana del suceso

Ambos eran compañeros de piso desde que la presunta víctima llegó a Lugo, y se conocían perfectamente. Tanto, que realizaban actividades juntos a menudo. Uno de esos planes que tenían preparados era un viaje a A Coruña. Su intención era pasar este mismo domingo en la ciudad herculina, pero todo se torció tras el suceso de la madrugada del sábado. El joven le explicó a la jueza que ambos habían planeado ese viaje para ir juntos, pero que terminó yendo solo él ya que la chica se habría negado a ir. Los motivos no están claros, pero lo único seguro es que el chico fue solo hasta A Coruña, y que la chica se quedó en el piso.