Baltar y Rueda coincidieron ayer en un acto en Ourense. Miguel Villar

El presidente provincial del PP en Ourense, José Manuel Baltar, ha sido el primer dirigente en hablar con claridad sobre el inminente relevo de Alberto Núñez Feijoo en la presidencia del partido y en la Xunta, aportando un nombre propio y su interpretación de los tiempos que se deben marcar una vez se resuelva el congreso nacional que se celebra en Sevilla a partir del viernes. En una entrevista en Onda Cero Ourense, el también presidente de la Diputación afirma que el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, debe ser el relevo siguiendo la lógica del organigrama. El Estatuto de Autonomía y el reglamento del Parlamento solo permiten sustituir al titular del Gobierno gallego por un miembro electo de la Cámara; hay 42 diputados del PP, y entre los actuales miembros de la Xunta solo Rueda (presidente también del PP de Pontevedra) y Francisco Conde, vicepresidente segundo, tienen esa condición de parlamentarios.

Ahora bien, Baltar cree que una vez que se celebre el cónclave nacional para «arroupar a un ourensán» como Feijoo para llegar a Génova y a la Moncloa, el PPdeG debe iniciar los pasos para despejar la sucesión en el partido y elegir al que será el próximo cabeza de cartel. Pero hay que recordar que el PPdeG es un partido presidencialista: quien lo lidera es también aspirante a presidente de la Xunta, y viceversa, sin interinidades.

De momento él no se postula, pero deja algunos recados al resto: «Levo desde o 2012 formando parte do comité de dirección do partido en Galicia. Clausurado o congreso nacional, falaremos, cada un coa súa responsabilidade», esgrime el barón popular, que recupera un mensaje sobre la organización que preside que le ha acompañado en los últimos años: «Presido a provincia que exhibe os mellores resultados do PP. Neste intre o Goberno da Deputación é o máis importante a nivel autonómico despois da Xunta; a única gran cidade na que cogobernamos é a capital; e temos gobernos populares en 61 dos 92 concellos», reflexionó Baltar, para concluir que a él le toca «vehiculizar» esas cifras y, «no seu momento», hacerlas valer en el «órgano correspondente».