Su amigo, el pintor riojano Taquio Uzqueda, fue el encargado de coordinar este libro, de 440 páginas. Y recuerda que Gayoso poseía numerosas condecoraciones, participó en varias misiones humanitarias en diferentes países, como Afganistán; y en comisiones de servicio en Túnez, Mauritania, Turquía y Honduras, entre otros. Además, fue uno de los impulsores del Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales (PEFE), situado a las afueras de Logroño, un centro de entrenamiento dedicado a la formación especializada de la Guardia Civil y de cuerpos de seguridad de todo el mundo.

Tras su ingreso en la uci debido al coronavirus, sus compañeros le grabaron un vídeo para animarlo, transmitirle su apoyo y darle las gracias por ser «un león ejemplar en la familia GAR», unidad formada por unos 380 agentes. Su inesperado fallecimiento causó una gran conmoción entre sus compañeros y amigos, como le sucedió a Uzqueda. «No me entraba en la cabeza que ya no fuera a verlo más. Por eso se me ocurrió el homenaje de publicar un libro para recoger toda su trayectoria profesional y también el cariño que recibieron su viuda y sus dos hijos tras su muerte», explicó el pintor.