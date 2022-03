El comedor del colegio Pío XII, en Santiago, está gestionado por el ANPA PACO RODRÍGUEZ

Los miles de niños que cada día comen en los colegios y escuelas infantiles de Galicia no han notado los efectos del paro del transporte en el suministro de alimentos. Pero no lo han hecho porque concellos, las AMPA, empresas de cátering y Xunta han hecho todos los esfuerzos necesarios para que las movilizaciones no afecten a las comidas que llegan cada día a estos centros. Es cierto que hubo que modificar algunos menús, pero con pequeños cambios en los ingredientes.

El comedor del Pío XII, uno de los colegios más grandes de Santiago, está gestionado por el AMPA. «O transporte chegou con normalidade, só nos faltou a pasta para as dietas de nenos celíacos», explican desde la propia asociación. Más problemas han tenido algunas empresas de cáterin. Airas Cátering gestiona las comidas de 81 centros, la mayoría escuelas infantiles. «Tivemos moita afectación e serios problemas de distribución», aseguran desde esta firma. Gracias al trabajo previsor del equipo lograron hacer acopio de productos no perecederos, de forma que la incidencia en los menús fuese «mínima». Lácteos, verduras, hortalizas y carnes fueron los alimentos con más problemas, que entre jueves y viernes estaban logrando reponerse. «Nunca houbo anormalidade, pero si incidencias na distribución. Todos os días houbo reportes de vehículos que non podían chegar aos centros de produción», explican.

Estos productos de alimentación deben repartirse en transportes autorizados y adaptados, por lo que no hubo opción de utilizar otro tipo de vehículos que facilitasen el desplazamiento. Aún así, insisten desde Airas Cátering, «os cambios de menús que houbo foron mínimos polo traballo previo que fixo o equipo».