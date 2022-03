La empresa también tiene una línea de comida preparada que se llama La Napolitana y que desde la semana pasada tiene que estar parada por falta de materia prima y la imposibilidad transportar los platos elaborados. «Tenemos unas pérdidas de 10.000 euros diarios desde el pasado martes y con 12 personas que están sin poder trabajar», explicó. García añadió que otra parte del negocio está orientada hacia la gran distribución y presta servicio a hospitales, geriátricos o colegios así que también tienen las cámaras llenas de productos, en muchos casos sin poder entregar al cliente final y, a su vez, no pueden elaborar nada más porque no les entra materia prima. «Así que, aunque quisiera fabricar, tampoco podría». Teme que si esta situación se prolonga en el tiempo se corte esta parte del servicio. Añadió que muchos clientes les preguntan por cómo evolucionará la situación a corto plazo: «La gente tiene miedo. En las carnicerías se hacen más pedidos y, si antes encargaban un kilo de carne, ahora lo hacen de tres. Hay más ventas por temor al desabastecimiento», confirmó.

En cuanto a los pecios, Javier García indicó que todo está subiendo y, también el precio del canal en las lonjas. «Si hay una subida en origen derivada de la situación en Ucrania y la escasez de cereal, esto repercute en el resto de la cadena. Vienen momentos duros», avanzó. En todo caso, aclaró que entiende los motivos de la huelga del transporte, «pero lo que no entiendo es que no se solucione el problema y que llevemos tanto tiempo alargando esta situación. Hay que coger el toro por los cuernos, porque estamos en una situación delicada. Estamos perdiendo de vender», dijo. «Del sector de la logística y del transporte dependemos muchas empresas. Por favor, que se sienten a negociar y que solucionen el problema. Pero bueno, no hay mal que mil años dure», concluyó con cierta esperanza.

Rosario Boga, ganadera de Santa Comba que regaló leche: «Quedei asombradísima coa xente que veu e co solidaria que é»

Los dueños de la explotación, Juan Lois Cancela y Rosario Boga PACO RODRÍGUEZ

La explotación ganadera Os Agros de Frieiro de Santa Comba cumplió sus peores expectativas y tuvo que derramar miles de litros de leche al no ir el camión cisterna a recogérsela el domingo, a causa del paro en el transporte. No obstante, esta experiencia desoladora para los titulares de la explotación, Juan Lois Cancela, de 47 años, y su mujer Rosario Boga, de 45, les ha dejado una parte positiva: la solidaridad de numerosas personas que, desde diversos puntos de Galicia, han ido hasta su granja para buscar la leche, después de que los ganaderos asegurasen que la regalaban para no tener que tirarla toda. «O domingo e o luns foi un ir e vir de xente, un tras outro e, ás veces, coincidía máis dun», ha explicado este martes Rosario Boga, quien también ha confirmado que de madrugada le han recogido la leche con normalidad, al igual que esta mañana con la producción de hoy.

«Veu moitísima xente e de moi lonxe, de sitios como Arteixo, A Laracha, Razo, A Coruña, Coristanco...», cuenta esta ganadera de Santa Comba, quien añade que «quedei asombradísima coa xente que veu e co solidaria que é». Lo dice porque muchos quisieron darle dinero por la leche y otros, a cambio, le llevaron productos caseros, desde licores a conservas. «Foi unha experiencia moi bonita, dentro do malo que estamos vivindo, e agradézollo moito á xente que veu», afirma la vecina de Santa Comba. Rosario Boga cuenta con pena que, en el caso de las personas que fueron desde Arteixo, le comentaron que iban porque en su lugar de origen no había leche a la venta en los supermercados. «É unha pena que pasen estas cousas», dice la ganadera una vez que, pese a toda la leche regalada, la granja tuvo que derramar miles de litros. «Eu xa non quería nin ver como se tiraban; doume moita pena», afirma afectada la mujer.

También elaboró quesos para no tener que tirar toda la leche e incluso regaló alguno. Sobre quienes le querían pagar la leche, cuenta que «dábame reparo coller os cartos porque eu o leite tiña que tiralo de todos modos». Rosario Boga espera que el paro de transporte se solucione lo antes posible para que el camión cisterna pase con normalidad a recoger la producción de la granja y también para recuperar el suministro de piensos para sus animales, que ha visto reducido desde el inicio de la huelga.

Galicia, epicentro de la huelga: «Nadie quiere venir porque el ambiente es muy conflictivo» C. P. Si algo ha sorprendido estos 10 días de la huelga es que los problemas se han concentrado fundamentalmente en Galicia, epicentro de las movilizaciones de transportistas. Algo que el presidente de los empresarios gallegos, Juan Manuel Vieites, atribuye al peso que tiene el sector primario. Tanto en la pesca —casi toda en huelga— como el sector lácteo de la comunidad tienen una importancia capilar para suministrar materia prima al resto del país: «Galicia es la peor zona, la más afectada. La mitad de la leche que se produce en nuestro país viene de ahí. La situación es realmente grave», explica el director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas, Luis Calabozo. Y coincide Vieites: «Desde la Meseta nadie quiere venir a Galicia porque dicen que el ambiente es muy conflictivo por los piquetes», lamenta. Seguir leyendo