—Seguro que les hace más daño la velutina que el oso.

—Seguro. El oso viene una o dos veces al año.

—¿Y a usted le gusta la miel?

—Mucho.

—¿Cómo la consume?

—Con el yogur, en tortitas, con filloas, bizcocho... Se puede usar en un montón de cosas. En un asado, por ejemplo. La costilla de cerdo con miel y mostaza está buenísima.

—La miel es muy sana, pero muy calórica.

—Pero sus azúcares son naturales, que se eliminan mejor y más rápido que los elaborados. Y tiene otros nutrientes.

—¿Alguna vez le han picado las abejas?

—Sí, claro. Pero no soy alérgica. Lo soy al polen después de muchos años. En época de recogida no puedo tocarlo... con lo que me gustaba.

—¿Celta o Dépor?

—No me gusta el fútbol, pero en mi casa fueron toda la vida del Deportivo y mi marido fue socio. Así que Dépor.

—¿Le gusta la cocina?

—Sí. En mi casa siempre hay gente y a mí me encanta cocinar para ellos.

—¿Dónde se siente feliz?

—En el monte y en la playa.

—¿Qué le gusta hacer en el tiempo libre?

—Compartirlo con mis amigos y con mis hijos, dentro de lo que me dejan, porque los pequeños están en la edad de que los padres, cuanto más lejos, mejor. También me gusta el cine y, aunque no soy muy deportista, me gusta pasear por el monte.

—¿Cómo se definiría en pocas palabras?

—Soy dinámica, trabajadora, luchadora y amiga de mis amigos

—¿A qué le tiene miedo?

—A la vida incierta.

—¿Una canción?

—Pero a tu lado de Los Secretos.

—¿Lo más importante en la vida?

—Creer en uno mismo.