Dejar la red en ancho ibérico

Los representantes del Gobierno central no se separaron ni un ápice de los argumentos que manejaron en una rueda de prensa reciente sobre este asunto. Es decir, no solo no prevén ejecutar ningún cambio de ancho, sino que incluso se plantean como una opción factible dejar la red interior —desde Ourense hacia el resto de las ciudades gallegas— en ancho ibérico, pues aseguran que no existe ninguna prescripción al respecto por parte de la Comisión Europea. Los responsables de la Xunta cuestionaron este punto, al considerar que Bruselas reclama que corredores transeuropeos como el atlántico —en el que está incluido el eje A Coruña-Vigo— estén en ancho europeo o internacional a partir del 2030.

El pecado original del AVE gallego pablo gonzález

En la reunión se constató que se primó el análisis de los tiempos de viaje, con los trenes Avril de ancho variable y un nuevo cambiador a la salida de los andenes de la estación de Ourense, frente al acceso en condiciones de igualdad de los trenes de la competencia de Renfe, que se verían obligados a comprar convoyes de rodadura desplazable para operar en Galicia.