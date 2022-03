PACO RODRÍGUEZ

La Cámara autonómica ha decidido conceder la Medalla do Parlamento de Galicia 2022 a las instituciones estatutarias, esto es, el Valedor do Pobo, el Consello de Contas y el Consello da Cultura Galega, con el fin de reconocer la contribución de estas entidades «ao afianzamento do autogoberno de Galicia e con plena lealdade ás restantes institucións da Comunidade Autónoma e do Estado», según acordaron de forma unánime este martes los miembros de la Mesa.

El expediente de concesión recuerda que en el 2021 se conmemoró el 40 aniversario de la autonomía de Galicia, que pivotó en torno a la relevancia jurídica de la promulgación del vigente Estatuto de Autonomía de Galicia, el 6 de abril de 1981; y a la primera legislatura, que arrancó un 19 de diciembre de 1981. Los actuales representantes de la Cámara destacan que la comunidad se dotó «paseniñamente» de un corpus jurídico y de sus propias instituciones, como el Valedor do Pobo (1984), el Consello de Contas (1985) o el Consello da Cultura Galega (1983).