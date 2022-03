8. En el ámbito energético, la Xunta activará el Bono Enerxía Peme, dirigido a comercios, hostelería, pequeñas y medianas empresas para equipamientos que reduzcan el consumo energético con una ayuda de hasta 6.000 euros, cubriendo hasta el 80 % de la inversión.

9. En el sector del turismo, activación de un nuevo Bono de Turismo como efecto dinamizador del consumo interno, con apoyo a medio plazo para intervenciones energéticas con un presupuesto de 7,8 millones de euros.

10. Para ampliar las ayudas eléctricas a las familias (cifradas por Feijoo en 23 millones) la Xunta solicita al Gobierno de España fondos para duplicar el impulso al autoconsumo eléctrico y a las renovables térmicas (calefacción y agua caliente).

Feijoo aportó otras diez medidas, en este caso dirigidas al Gobierno de España para activar de inmediato:

1. Un plan de contingencia para garantizar el suministro de productos básicos a la población. «Non é unha opción non facer nada, mentres hai alimentos que non saen dos produtores, nin chegan aos consumidores. Negar este problema tampouco debería ser alternativa. Afirmar que nas estradas hai normalidade e que a maioría dos transportistas están a traballar cando os lineais dos supermercados se están a resentir é un insulto á intelixencia dos galegos», reprochó, instando a la actuación coordinada de las fuerzas de seguridad e incluso del Ejército para garantizar el transporte de mercancías básicas. Reclama a su vez un Plan nacional de productos estratégicos. Y además de fijar reservas estratégicas, pide priorizar en el corto plazo, de forma temporal, la producción en el mercado interior para evitar la carencia de materias primas y componentes. Exige la revisión desde el Gobierno central de condiciones de importación de productos para cubrir con garantías lo que hasta ahora se adquiría a Ucrania o Rusia.

2. «Máis diálogo» y sentarse con la plataforma convocante del paro en el transporte para intentar acercar posturas.

3. Bajada de impuestos. Replanteamiento del ritmo de la transición energética para adaptarlo a las sucesivas crisis. «Debe apoiarse unha baixada de impostos da enerxía xa. É un compromiso adquirido na Conferencia de Presidentes da Palma», advirtió Feijoo, recordando la necesidad de ampliar los compromisos fiscales que acaban en junio hasta final del año, la suspensión del impuesto de generación del 7 % y la disminución al mínimo legal del 0,5 % del impuesto especial eléctrico. En el ámbito de los carburantes, sugiere el PPdeG que se consulte a Bruselas la posibilidad de reducir el IVA o establecer ayudas por consumo.

4. Exenciones en la Seguridad Social. Los populares piden que se plantee una fórmula para rebajar la carga sobre los sectores más afectados, haciendo exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social en los casos más extremos, una medida límite pero menos gravosa que la pérdida de miles de empleos.

5. Fondo extraordinario de liquidez para las empresas, que llegan tocadas tras dos años de pandemia. Por ello se solicita una moratoria de un año en los préstamos ICO o medidas de apoyo para la ampliación de los ERTE. O la tramitación de una nueva ley concursal favoreciendo la refinanciación de las empresas en situación delicada.

6. Flexibilización dos contratos públicos, con eliminación de trabas y costes desproporcionados, acelerando las contrataciones en las Administraciones públicas.

7. Agilización de los fondos europeos y la activación urgente de Pertes en sectores estratégicos.

8. Un programa para cada sector afectado. En agricultura, bonificaciones para el gasóleo y los fertilizantes y reducción del IVA al 4 % para compras de productores. En el mar, medidas similares con los combustibles y rebajas en las dársenas del Estado.

9. Búsqueda de nuevos mercados para evitar la dependencia de los países más implicados en el conflicto bélico, con visión importadora y exportadora.

10. Y, por último, Feijoo reclamó «transparencia» en las negociaciones europeas, una medida que extiende a las decisiones relacionadas con Marruecos y Argelia. «É urxente que o Goberno compareza e dea respostas. É sorprendente que o Goberno socialista pida a comparecencia do presidente da Xunta, aceptada, e o presidente o Goberno non queira comparecer no Congreso dos Deputados. Unha coherencia moi propia do actual socialismo», concluyó.

Recepción de refugiados

Sobre los refugiados, citó cinco puntos para ofrecer «certezas» a las personas que están huyendo de la guerra a través de los servicios públicos que dependen de la Xunta. Feijoo aseguró que ya se puede garantizar la atención psicológica; los programas de atención curricular para que los menores se puedan integrar en las escuelas gallegas; un plan de formación prelaboral para el aprendizaje del gallego y el castellano; activación de la Risga para los refugiados; y apoyo a los concellos para el inventario de material de ayuda. Además, comprometió una información puntual de la situación de la población refugiada para dar «claridade» a los canales oficiales y ofrecer ayuda «máis eficaz».

«Unha tomadura de pelo a todos os galegos»

Ana Pontón dedicó parte de su intervención a comparar los titulares de prensa de las últimas semanas, con menciones a una crisis que se agravaba por momentos, con la actividad orgánica mantenida por Feijoo, del que dijo que estuvo «de turismo» haciendo campaña para liderar el PP. «É unha tomadura de pelo a todos os galegos que están nun momento de moitísima dificultade», aseveró antes de recordar que como presidente autonómico también puede sentarse a negociar con algunos de los sectores que están en huelga o liderando movilizaciones.

La líder del Bloque aprovechó su turno para deslizar algunas propuestas de urgencia que su formación ha ido trasladando en las últimas semanas. Entre ellas citó la necesidad de garantizar una ley de la cadena alimentaria que defina los precios; una compra pública de piensos si no se pueden garantizar precios razonables; facturas energéticas estables para los sectores primarios; bonificaciones para la flota pesquera; intervención pública en los precios de la electricidad, con la conocida «tarifa galega»; rebajas en las autopistas gallegas y en los importes de carburantes; actuar sobre los beneficios de las eléctricas; o incidir en la subida de salarios y pensiones, con una aportación de 100 euros al mes en el complemento autonómico de las no contributivas.

Por su parte, el socialista Luís Álvarez cuestionó el nivel de compromiso de las medidas adoptadas que afectan a la Xunta en lo que a aportación económica se refiere, y le pidió a Feijoo estar «á altura» en una situación que, admitió, requiere de la colaboración de la Unión Europea y del Gobierno de España. El portavoz del PSdeG utilizó buena parte de su intervención para replicar los ataques del líder popular a la Moncloa, defendiendo su intervención en los precios eléctricos o en la labor de acogida de refugiados, aunque también celebró las iniciativas anunciadas a este respecto por la Administración gallega.

Álvarez aprovechó para enumerar algunas de las medidas presentadas por los socialistas en el ámbito autonómico, como la reducción de los peajes autonómicos, la implantación de medidas de autosuficiencia energética o la reducción del tramo autonómico del IRPF. Los socialistas calificaron de «anecdóticas» las propuestas para el sector agrario, «que nos parecen ben pero non van a solucionar a situación actual», auguró sobre el adelanto de la PAC o las líneas de crédito. También consideró «irrisoria» la aportación de 3,5 millones de euros para el transporte público por carretera, mientras que el Gobierno ha puesto sobre la mesa 500 para ayudar al coste de los carburantes. Por último, Álvarez aprovechó la presencia de Feijoo en la Cámara para reprocharle sus «ocurrencias» que, a su juicio, tuvo durante su periplo por España. En concreto, le pidió que retirase el uso de la palabra «autista» para referirse a la actitud del Gobierno de Sánchez.

Feijoo reconoció que «un pode estar máis ou menos acertado» al referirse a un Ejecutivo «illado» y lamentó que los socialistas hagan propuestas en Galicia que dependen del Estado y que den por bueno la comparecencia del presidente para el día 30.

Con Ana Pontón también protagonizó un roce que lindó las apreciaciones políticas al sugerir que su próxima salida de Galicia le está generando una «crise de ansiedade». La líder del BNG eludió el choque: «Non vou a entrar na súa indignidade. Pensaba que tiña líimites, e non ten límites, estamos fartas de insinuacións e de certos adxectivos», resolvió.