Desde Tráfico creen que el aumento del castigo por manipular el móvil disuadirá a muchos conductores de su uso, ya que hay que tener en cuenta que la retirada de 6 puntos deja al infractor en un riesgo muy elevado de pérdida de la vigencia del carné si comete cualquier otra infracción que implique detracción de créditos del permiso de conducir.

A pesar de la información sobre las nuevas normas y al hecho de que el cambio esté anunciado en los paneles de mensaje de la DGT, lo cierto es que ayer aún había conductores que no eran conscientes de las modificaciones de la ley de tráfico. «Nos encontramos ayer con varios casos de conductores que no sabían que había cambiado la ley y ahora se pierden más puntos por usar el móvil o por no llevar el cinturón de seguridad», señala Teixeira.