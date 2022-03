Sandra Alonso

Un problema en el servidor de la Dirección General de Policía está generando inquietud entre los padres que han esperado al último día para hacer la solicitud de admisión en los centros escolares gallegos para el curso 2022-2023. Se trata de un trámite que solo tienen que llevar a cabo los menores que inician su escolarización o aquellos que cambian de centro, pero no los que siguen en el mismo colegio o los que pasan al instituto adscrito a su centro.

Al introducir el DNI y dar la autorización a la Xunta para que compruebe los datos, se genera un mensaje de aviso que dice: «O servizo da Dirección Xeral da Policía para a validación dos DNI non está operativo temporalmente, por este motivo non se poderán rexistrar as solicitudes!!!».

Lo que ocurre es que cuando los progenitores o tutores legales introducen los datos tienen la opción de adjuntar el documento de identidad, o bien permitir a la Xunta que compruebe los datos. Si optan por esta última alternativa se genera este mensaje ya que por un error en el servidor de la Policía no se pueden cotejar automáticamente los datos.