El presidente de la Xunta, esta tarde en un acto en Vigo. XOAN CARLOS GIL

«Algo está ocurriendo en el Gobierno, y esto es absolutamente preocupante. Nunca he visto en tres o cuatro días cometer tantos errores, nunca he visto un Gobierno tan autista que comete error tras error y además desde una soberbia impropia: el presidente no habla con nadie, toma decisiones que afectan a todos sin consultarlas con nadie y rompe consensos muy consolidados», afirmó esta mañana Alberto Núñez Feijoo sobre la política del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el conflicto de los transportistas y en el del Sáhara.

Las declaraciones del presidente de la Xunta y candidato único a la presidencia nacional del PP han provocado críticas de la Federación Española de Autismo, la Confederación Autismo España o la Confederación Asperger España, entre otras entidades, que le exigieron una rectificación. Esas entidades lamentaron el uso peyorativo del término autista y se pusieron a disposición del titular del Gobierno gallego para «cubrir lagunas sobre el conocimiento de la realidad de las personas autistas».

La exigencia de las entidades sociales fue secundada por políticos de los grupos de la oposición en Galicia. Es el caso de Marina Ortega, diputada del PSdeG en O Hórreo, que también reclamó al titular del Gobierno gallego que corrija esas palabras. En la misma línea se manifestaron otros cargos socialistas, como la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, o el de Parla, Ramón Jurado. Más duro fue el secretario general de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, que le exigió «rectificar xa» por haber utilizado el término autista «coma se fose un insulto para arremeter contra o Goberno». González Formoso consideró que es «unha falta de respecto (...), indigna dun presidente da Xunta».