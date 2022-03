—Es previsible que cuando acabe la guerra de Ucrania, la Unión Europea se vuelque con el Este. ¿Será una oportunidad para el iberismo o un hándicap?

—Portugal y España pueden ser más autónomos estratégicamente de Europa. Por ejemplo, en energía, porque producimos energías renovables e hidrógeno verde, lo que nos puede convertir en proveedores de energía limpia. Con ello daríamos más autonomía a Europa y para nosotros un papel más estratégico y de menor dependencia. Lo mismo en el sector agroalimentario. Portugal y España ya están trabajando en conjunto de esa forma. Pero, para que Europa tenga más autonomía tiene que trabajar más con América Latina y África, y ahí los dos países pueden dar apertura de horizontes.

—¿Qué debe hacer Europa para evitar que se reproduzca la guerra de Ucrania en otras zonas?

—La guerra de Ucrania, que es terrible y brutal y todos debemos condenar, no es una guerra única. Tuvimos antes la anexión de Crimea, antes la guerra de Georgia, los problemas en Transnistria... Pero ahora es tan grave que es un cambio de página en la arquitectura de seguridad europea. No está claro cómo la vamos a reconstruir, pero tenemos que hacerlo. Pero es muy difícil con un señor [Putin] que nos miente, que no respeta ninguna norma ni tratado y se comporta como un tirano contra un país vecino y hermano.

—¿Putin es un criminal de guerra?

—Rusia esta violando todos los códigos, las leyes del derecho humanitario. Claro que sí. Bombardear a los civiles va contra toda ética. La unidad en la OTAN y la UE es más fuerte que antes de la guerra y hay que aprovecharla para ver cómo reconstruimos la seguridad de defensa europea.

—¿Defiende que tenga que incrementar Europa su gasto en armamento?

—Esta guerra hace ver que la seguridad no sale gratis ni llega con solo el paraguas de los americanos. Nosotros tenemos que hacer más como país, como aliados y como socios de la Unión Europea. Cuando se habla de los presupuestos de defensa, la gente tiene que pensar más que en lugar de ser un gasto, es una inversión, porque estamos invirtiendo en nuestra seguridad.

—¿Lo hará Portugal?

—Va a invertir más, sí. Estamos ahora en un 1,55 % del PIB y queremos llegar dentro de dos años a 1,7. Quedaremos por debajo de ese 2 % mágico. Yo estaba en la OTAN cuando tuvimos esa discusión y aprobamos ese nivel de gasto o la inversión del 20 % en investigación. Pero algo que no está en esos porcentajes es la voluntad política de los gobiernos de utilizar esa fuerza militar que tiene a su disposición. Y eso es lo que ha cambiado en Europa. Si vemos a Alemania, vemos que se ha dado cuenta de que ya no es posible estar en esa posición de ya veremos..., no. Lo hemos visto ahora y que quizás nos equivocamos sobre la voluntad real de este señor [Putin] y que tenemos que estar preparados, no solo para este enemigo que es Rusia, sino para otros desafíos que tenemos en otras partes del mundo, como el Sahel, o hablar con China para sea más directo y objetivo condenando lo que ha hecho Rusia. Hay que trabajar más como europeos dentro de la OTAN y con más autonomía estratégica para tener el músculo militar que dé más credibilidad a nuestra política exterior.

—¿Si usted fuera polaco, letón, moldavo o finlandés estaría hoy tranquilo con Rusia?

—Si fuera polaco, más tranquilo que finlandés, y si fuera finlandés, más tranquilo que moldavo. Polonia es miembro de la OTAN, Finlandia es miembro de la Unión Europea, y Moldavia no lo es ni de la OTAN ni dela UE.

—¿Qué va a hacer Portugal respecto al Sáhara?

—Trabajamos en el marco de la ONU. Fue nombrado hace poco un nuevo enviado especial del secretario general y estamos esperando a que presente un informe sobre las distintas partes. La cuestión del Sáhara ha cambiado con el reconocimiento hecho por el presidente Trump. Han cambiado mucho los equilibrios. Y ahora, el anuncio de la normalización de las relaciones entre España y Marruecos con la declaración sobre el Sáhara tiene principios que yo creo que compartimos con España, pero la solución tiene que darse en el marco de las Naciones Unidas, tiene que ser negociada entre las partes y respetar los derechos de todos. No es oportuno decir más, pero todo lo que sea un entendimiento promovido por la ONU, que incluya a Marruecos, al Polisario y Argelia, creo que será bueno. Vamos a esperar.