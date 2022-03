R. D.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha acusado al Gobierno este lunes en A Coruña de inacción ante el paro del transporte, un conflicto que «deberíamos ter evitado». «Vexo un colapso xeneralizado no Goberno e unha falta de reflexos moi perigosa», señaló el líder popular gallego, que consideró que «es difícil ver una tormenta tan grande como esta y con un gobierno empeñado en buscar culpables y no soluciones». «El Gobierno no ha querido escuchar y lo que es más preocupante, es que está insultando a la gente», subrayó, para considerar después que «cuando la gente tiene preocupaciones, deja de ganar dinero, pierde dinero, aún encima recibe descalificaciones e insultos… es incendiar un conflicto que por sí solo ya lo está».