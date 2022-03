María Pedreda

Usar el teléfono móvil mientras se conduce, no llevar bien puesto el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil, no utilizar el casco en moto, poner en peligro a los ciclistas y conducir bebido siendo menor de edad. Esas son infracciones que desde este lunes, 21 de marzo, tienen un mayor castigo al entrar en vigor en toda España la nueva ley de tráfico. Todas incluyen una mayor pérdida de puntos, en especial el uso del móvil, pero no supondrán un aumento de la sanción económica.

el móvil

6 puntos por llevarlo en la mano mientras se conduce. Se mantiene la retirada de 3 puntos por manipular el móvil sin un sistema de manos libres, pero Tráfico introduce la pérdida de 6 puntos por «utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce». La norma apunta al envío de mensajes. «Cuando se puso en marcha el carné por puntos [año 2006] no existían los wasaps, que ahora sitúan las distracciones como la primera causa de accidente mortal», explica a La Voz el director general de Tráfico, Pere Navarro. El año pasado casi diez mil conductores gallegos (unos 800 cada mes) fueron sancionados por usar el móvil.

el cinturón de seguridad

4 puntos, también por llevarlo mal colocado. Desde este lunes, el conductor que no use de forma adecuada el cinturón de seguridad perderá 4 puntos del carné [antes eran 3]. Tendrá la misma sanción si en su coche viaja un menor sin sistema de retención infantil. El año pasado fueron sancionados por ambos motivos casi 7.500 conductores en Galicia.