Acto de Anova, en el verano del 2020. MARCOS MÍGUEZ

El Tribunal de Cuentas ha publicado su último informe de fiscalización de los partidos políticos, correspondiente al año 2017, y en el que denuncia irregularidades por parte de once fuerzas que recibieron ayudas para seguridad de sus miembros o de las sedes. O bien no las utilizaron, o bien no justificaron adecuadamente su destino. En esa lista aparecen varias formaciones, desde Podemos, que tenía asignados 230.000 euros, hasta la gallega Anova, integrada en En Marea, que percibió por ese concepto cerca de 13.000 euros.

Desde el partido fundado por Xosé Manuel Beiras aseguran que, efectivamente, en el momento de realizarse la auditoría, en el año 2018, no se había ejecutado todavía la devolución, que se resolvió al finalizar ese ejercicio, acto del que «constan os recibos», garantizan desde la tesorería.

El informe analiza las cuentas de 25 partidos políticos, y admite que en 24 de ellos hay que realizar algún tipo de apreciación contable, aunque solo considera relevantes las de un grupo de diez en el que se incluye a En Marea, y en el que también están ERC, Bildu o Equo.