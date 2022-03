Imagen de archivo de una intervención de Ana Pontón (izq), portavoz nacional del BNG, en el Parlamento gallego Sandra Alonso

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, le pide a la Xunta y al Gobierno central medidas inmediatas «para evitar o colapso dos sectores claves da economía galega». Así lo ha demandado en un comunicado en el que Pontón alerta del riesgo que corren «miles de postos de traballo», sobre todo de industrias como la agroganadera, la pesquera, el propio sector industrial o la distribución alimentaria.

«Temos a moitas explotacións ao límite», señaló Pontón, que se preguntó «como é posible que coa que está caendo teñamos un presidente ausente que segue de campaña electoral do PP», en alusión a la gira de Núñez Feijoo para liderar el Partido Popular.

Por otro lado, Ana Pontón demandó tanto del Gobierno central como de la Xunta que se «adopten de inmediato as medidas que permitan paliar a crise de prezos, en particular nos sectores cuxa actividade está ameazada pola escalada da electricidade, do gas e dos carburantes».