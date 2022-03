—Eso es bastante trabajo.

—En una boda, el nivel de concentración y vaciado es absoluto. Tras cada boda acabo exhausto. Además, durante la jornada, aunque no diriges, vas soltando pequeños consejos. Por ejemplo, la novia va a entrar en la iglesia, me acerco y le digo en un segundo: «Camina despacio y la cabeza en alto», y me largo. Porque más de una vez me ha pasado que la novia va mirando al suelo para no tropezar. Son pequeños tics que tengo en la cabeza.

—Ser original es difícil.

—Todo está inventado, dicen. Pero a mí, más que ser creativo, me entusiasma documentar con elegancia.

—¿Hace fotos con el móvil?

—Pocas veces. Para mí, el móvil no es para hacer fotos.

—Más allá de las bodas, vi una de sus fotos de una espalda abierta en medio de una operación quirúrgica. ¿Es capaz de mirar cualquier cosa?

—Pues he ido descubriendo que sí. En el momento en que me pongo detrás de la cámara, no siento nada. En el parto de mi último hijo lo fotografié absolutamente todo. Estoy tan absorto en lo que hago que me olvido de lo demás.

—¿Celta o Dépor?

—No soy muy futbolero pero, sin duda, Deportivo.

—¿Qué aficiones tiene?

—Viajar, para mí, es el mayor de los placeres. Y el otro es estar en familia.

—¿Cuantos hijos tiene?

—Tres.

—Intente autodefinirse en pocas palabras.

—Soy tenaz, creo que creativo... soy una persona obsesionada, si se me mete algo entre ceja y ceja, empleo el tiempo que sea para conseguirlo.

—De estos cuatro, ¿a quién le haría un retrato?: Feijoo, Ayuso, Yolanda Díaz o Pedro Sánchez.

—Yo creo que a Ayuso.

—Dígame un lugar en el que sea feliz.

—China. Estuve dos años viviendo allí e intento volver siempre que puedo. Me apasiona el país y su cultura. Y tengo muchos amigos allí.

—Una canción

—If It Be Your Will, de Leonard Cohen.

—¿Lo más importante en la vida?

—La salud.