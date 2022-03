MARCOS MÍGUEZ

A Universidade de Vigo celebrará o venres 1 de abril unha homenaxe en memoria do escritor e xurista Xosé Luís Franco Grande, finado hai dous anos. Será no salón de graos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. Intervirán o reitor da universidade, Manuel Reigosa; o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; e o presidente da Irmandade Xurídica Galega, Xoaquín Monteagudo. Franco Grande, nado en Tomiño, foi avogado e membro da Real Academia Galega dada a súa condición de escritor e investigador. Entre o seu traballo cóntanse varias obras de referencia para a lingua galega, como o seu dicionario galego-castelán.