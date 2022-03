Martina Miser

«No vengo a insultar a Pedro Sánchez, sino a ganar a Pedro Sánchez», dijo Alberto Núñez Feijoo el 3 de marzo, cuando confirmó que optaría a la presidencia nacional del PP. Unos días más tarde, planteó al PSOE incluso un acercamiento en materia constitucional: «Si Pedro Sánchez es capaz de ofrecer a la oposición estos pactos, el PP estará sentado y será el último en levantarse para intentar pactar», dijo. Pero desde entonces, el presidente gallego, sin caer en ese insulto que él rechazaba, ha endurecido sus críticas contra el presidente del Gobierno, sobre todo desde que arrancó su gira por las 17 comunidades autónomas. Ese inicio del camino estuvo marcado por el pacto de gobierno en Castilla y León entre el PP y Vox. Feijoo se desvinculó del acuerdo. Recordó que aún no era líder del partido, y el PPdeG señaló que había sido la anterior dirección del PP la que dio via libre a Alfonso Fernández Mañueco para negociar con los de Santiago Abascal. Pero como líder in pectore de los populares, Feijoo fue blanco en la mira de PSOE y Podemos, que le culparon de entregar esa comunidad a la ultraderecha, o dijeron que está «secuestrado por Vox».

Quizá desengañado, el día 11, primero de la gira, Feijoo empezó a subir el tono. Describió al Gobierno como un «conjunto de tertulianos» y pidió el voto a los socialdemócratas desencantados con el «Partido Sanchista». Al día siguiente, en plena polémica por el acuerdo en Castilla y León, se preguntó cómo podría Pedro Sánchez «recriminar a los demás en nombre de la ética un pacto aquel que hizo vicepresidente a Pablo Iglesias, y ver con qué cara mira a los demás quien ha firmado pactos con los independentistas de Bildu-Batasuna». Afirmó que tenía dudas de que «a los españoles les interese ver un reality show protagonizado por el presidente del Gobierno, que parece ser que nos amenaza con una serie de televisión donde él será el protagonista». También dejó claro que las críticas le habían llegado: «Antes de ser presidente del partido, ya soy culpable de todo lo que ha ocurrido en España en los últimos días», y consideró «un poco exagerado» que le llamasen «ultraderechista y filonacionalista, centralista y nacionalista».

En los siguientes mítines, volvió a tirar contra las alianzas del PSOE: «El presidente del Gobierno está atado al populismo. Lleva durmiendo con Podemos desde que llegó». «Es la primera vez que un presidente depende de unos socios que, no queriendo ser españoles, marcan la política de España». «Nunca un presidente del Gobierno de España ha gobernado con independentistas».