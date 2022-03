Entrevista con el «pikete»

Se despiden entre éxitos

«Pablo Isla se despide entre éxitos». Así amanecía la primera plana del jueves, en la que también se daba cuenta de otra marcha, la de Feijoo. Al todavía presidente de la Xunta se le pudo haber colocado un titular semejante a quien ha dejado de ser máximo dirigente de Inditex porque también Feijoo se despide entre éxitos. Es curioso que hayan coincidido en el mismo día los adioses de quienes han marcado la economía y la política gallegas, ambos orlados por cifras magníficas en balances y elecciones. Las similitudes se bifurcan cuando reparamos en las circunstancias que rodean la despedida. Isla se va para dar paso a una sucesión marcada por el artífice del imperio textil. El artífice del imperio popular no es otro que Feijoo. Feijoo es al mismo tiempo el Ortega y el Isla del PP gallego y por eso en su retirada no existe otra explicación que la voluntariedad. Se va porque quiere y siente la llamada del deber, la call of duty que diría el amante de los videojuegos. En Inditex la sucesión es natural; en el partido no se sabe.

Puigdemov

Ha sido el propio Rufián, con su sutileza sin par, quien confirma que la intención de Puigdemont no era proclamar la independencia de España sino la dependencia de Rusia. El plan consistía en abandonar al benévolo Rajoy por el sátrapa de Moscú, de manera que la comunidad autónoma pasara a convertirse en satélite de Putin, con un president de la Generalitat transformado en algo similar al títere bielorruso. El «España nos roba» se combinaba con el «Rusia nos paga». En esta historia mezcla de James Bond y Anacleto desconocemos si, al recibir la propuesta, los rusos se la tomaron en serio o se mondaron de risa. «Pensamos que los de los chistes eran los de Lepe, no los de Barcelona», quizá comentaron con su gente destacada en la Península. El caso es que Rajoy reaccionó accionando el 155 que no es el calibre de un misil, sino la marca de una disposición constitucional refrendada por los catalanes. El pobre Zelenski no está teniendo tanta suerte. Finalmente, el Judas dependentista se refugió en Waterloo, no en la estepa.