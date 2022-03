Toñito sostiene uno de sus carteles con la mano y, con la otra, el hombro de Núñez Feijoo en el acto celebrado el miércoles en Santiago. PACO RODRÍGUEZ

El día que Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado iniciaron un cruce de acusaciones que dio con la mayor crisis interna del Partido Popular en años, Antonio Rodríguez, Toñito, no dudó. Torció el gesto, cogió el móvil y envió un mensaje a Alberto Núñez Feijoo. «Presidente, como afiliado estou preocupado por como van as cousas no PP», le escribió. Toñito es el hombre que tiene en su garaje de Carballo el mayor templo dedicado a la figura del todavía líder de los populares gallegos. «Contestoume que iso ía arreglarse e que tiñamos a comida pendente», dice sobre el chuletón de buey que quiere compartir con Feijoo y Diego Calvo en un restaurante próximo al sótano donde acumula pancartas, camisetas, gorras y paraguas con imágenes del presidente de la Xunta y mensajes de apoyo junto a unas gallinas enjauladas, una furgoneta cubierta con una lona y la ropa interior que vende en la feria.

El presidente gallego maniobró para solucionar esa crisis que tanto preocupaba a Toñito postulándose como sucesor de Casado al frente del partido. Para ello, comenzó una gira por España que le llevó el miércoles a Santiago, donde se despidió del PPdeG con un multitudinario acto. «Como todo el mundo sabe, en dos semanas renunciaré a la presidencia del partido [en Galicia]», dijo Feijoo. Allí estaba Toñito, que levantó una pancarta plastificada que decía «presidente, confiamos en ti» y le gritó que era un «fenómeno», el apelativo que le suele lanzar en cada mitin al que puede acercarse. «Eu dígollo sempre: eres un fenómeno», recuerda, asumiendo su rol de amenizar los actos populares donde su ídolo se sube al atril.

ANA GARCÍA ANA GARCÍA Toñito posa con uno de sus carteles ANA GARCÍA ANA GARCÍA Toñito, en su bajo de Carballo ANA GARCÍA ANA GARCÍA ANA GARCÍA Toñito posa con uno de sus carteles JOSE MANUEL CASAL Toñito sostiene una pancarta durante un mitin de Feijoo en Carballo, en el 2012 JOSE MANUEL CASAL En un acto para las europeas del 2014 CÉSAR QUIAN Junto a Feijoo en junio del 2009 Xoán A. Soler JOSE MANUEL CASAL El «fenómeno» que sigue a Feijoo La Voz

Pero Feijoo se aleja ahora de los atriles gallegos, y eso a Toñito le produce sentimientos encontrados. «Como amigo de el que son, e admirador, non quero que marche, pero gústame que vaia a Madrid e sexa o próximo presidente de España, porque as cousas están moi mal», responde. Para llegar a la sede de Génova, el líder gallego deberá pasar primero el trámite de convertirse presidente del PP en el congreso de Sevilla que se celebra el fin de semana del 1 y 2 de abril. Toñito no sabe aún si estará allí: «Se che digo a verdade, non podo contestar. Non quero mentir». Por ganas no es, pero para este autónomo dedicado a la venta ambulante, «o traballo é sagrado».