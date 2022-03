Arrancó los aplausos más fuertes cuando reiteró su exigencia de que se reduzcan los impuestos a la energía y denunció que, sin esa medida, «no se puede distribuir la leche y los piensos en buena parte del territorio. No hay suministros en varios sectores de la economía. Hasta se compromete la retirada de residuos en las ciudades. Hay toneladas de pescado sin salir de las lonjas. Está ocurriendo hoy mismo. Ayer mismo. Ayer hubo Consejo de Ministros y han hecho que no existe. Han dicho que ya veremos si en 15 días, y que tranquilos, que con o sin Europa se bajarán los impuestos. Pues si es con o sin Europa, ¿a qué esperamos? La flota no pueden esperar dos o tres semanas, ¿por qué el Gobierno se empeña en esperar a fin de mes si españoles no podemos llegar a fin de mes? ¿ Por qué no los bajan ya?», exclamó.

La solución pasa por un «Gobierno unido» que a su juicio solo puede ofrecer su partido. «Tenemos más experiencia que todo el Gobierno de la nación junto», dijo. Su objetivo, añadió, es «llevar al resto de España» la estabilidad institucional que se alcanzó en Galicia. Un modelo, el gallego, añadió, que demuestra que «al independentismo se le puede parar con firmeza sin insultos y sin sometimientos», y que el populismo no es una «consecuencia inevitable» de estos tiempos porque «en Galicia no está». La meta, como ya señaló en estas semanas, es un escenario similar al de Galicia, donde «el PSOE no gobierna, el nacionalismo grita, pero no manda, Podemos no está en el Parlamento, y el centro derecha tiene una única marca de referencia».