Juan Capeáns

Aunque en la Xunta se asumió en términos coloquiales hace mucho tiempo la cifra redonda de las 100.000 nóminas públicas, la realidad es que no ha sido hasta ahora cuando el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha certificado que la Administración gallega ha superado por primera vez esa barrera en 117 personas, algo que no había sucedido nunca en las estadísticas estatales homogeneizadas, que arrastran un ligero desajuste con las autonómicas por la consideración de un tipo de contratos. La Consellería de Facenda recuerda además que el informe estatal de empleo imputa a la comunidad gallega el personal de las universidades, que no es estrictamente autonómico aunque sí se encarga de sus salarios, de ahí que Función Pública solo asuma como propios 92.404 trabajadores. Las cuentas encajan incorporando a los 3.244 empleados universitarios de Santiago, a los 2.326 de Vigo y a los 2.144 de A Coruña. Así se supera esa barrera histórica de los 100.000 empleados de la Administración autonómica.