—¿Le han picado alguna vez?

—A mí no. Pero a mi hijo, sí. Y a mi madre y a mis amigos.

—¿Por qué se interesó por este fenómeno?

—Soy un veterinario atípico. Me gustan las abejas y ante esta amenaza he centrado mis investigaciones. Mi formación pluridisciplinar me ha ayudado.

—A las abejas, pobres, les cae de todo.

—Los apicultores sufrimos porque vemos a la velutina que nos las papa, pero los insecticidas, la destrucción de hábitats... todo eso les afecta. Y lo que afecta a las abejas de la miel afecta al resto de insectos. Y si se acaban los insectos, el mundo colapsa. Antes parábamos en las gasolineras no solo a echar gasolina, también a quitar insectos del parabrisas. Y ahora ya no es así. Eso es algo que debiera preocuparnos. Por eso yo critico que, con buena fe, se anime a poner trampas en todas partes. Incluso a los niños. Y no es así. Los niños tienen que cuidar los insectos y plantar flores. El trampeo tiene muchos efectos colaterales.

—¿No es favorable al trampeo?

—Ni yo, ni ningún científico. En tal caso a un trampeo profesional donde se recojan datos. El trampeo masivo es como intentar vaciar el océano a calderos.

—¿Celta o Dépor?

—Nunca he ido a ver un partido de fútbol, aunque si tuviera que escoger a uno elegiría al Celta. Prefiero el ajedrez.

—¿Aficiones?

—La huerta, leer, ir a la Naturaleza, las orquídeas. Soy muy aficionado a las orquídeas. Traigo de sitios exóticos y es algo único cuando te florecen en tu casa.

—¿También cocina?

—Siempre me gustó cocinar. Para mí es un placer.

—Aporte algunas palabras sobre sí mismo.

—Es un poco pretencioso eso... No soy nada sectario, soy trabajador y no me gustan las injusticias.

—Un lugar donde sea feliz.

—Me encantan los museos de ciencias naturales y las bibliotecas antiguas. La naturaleza, la playa, un río, el monte. Sentarme y observar.

—Una canción.

—Más que canción es un poema musicado. Érase una vez, el poema de Goytisolo que musicó Paco Ibáñez.

—¿Lo más importante en la vida?

—Las convicciones. Y vivir de acuerdo con ellas.