Exámenes de funcionarios de la Xunta en el recinto Feira Verde de Silleda en octubre del año pasado, con los aspirantes distanciados y con mascarillas

Aunque en la Xunta se asumió en términos coloquiales hace mucho tiempo la cifra redonda de las 100.000 nóminas públicas, la realidad es que no ha sido hasta ahora cuando el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha certificado que la Administración gallega ha superado por primera vez esa barrera en 117 personas, algo que no había sucedido nunca en las estadísticas estatales homogeneizadas, que arrastran un ligero desajuste con las autonómicas por la consideración de un tipo de contratos. La Consellería de Facenda recuerda además que el informe estatal de empleo imputa a la comunidad gallega el personal de las universidades, que no es estrictamente autonómico aunque sí se encarga de sus salarios, de ahí que Función Pública solo asuma como propios 92.404 trabajadores. Las cuentas encajan incorporando a los 3.244 empleados universitarios de Santiago, a los 2.326 de Vigo y a los 2.144 de A Coruña. Así se supera esa barrera histórica de los 100.000 empleados de la Administración autonómica.

En total, en Galicia viven directamente del sector público 155.331 personas, cuando en enero del 2020, justo antes de la pandemia, no llegaban por poco a las 148.000. El tope histórico está fijado en 156.400.

Más allá de las cifras concretas o simbólicas, el alto nivel de contratación —alcanzado en julio del 2021— constata la fuerza al alza del empleo público en los segmentos administrativos más cercanos al ciudadano, una tendencia que se ha acelerado especialmente en el ámbito autonómico por las contrataciones vinculadas al covid, que alimentaron los departamentos de sanidad, educación y políticas sociales.