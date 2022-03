El futuro de Pedro Puy

Puy también fue cuestionado en rueda de prensa sobre su futuro político tras la salida de Feijoo de la Xunta, pero consideró que «hoxe non é o día para andar con estas cousas». Tratando de no profundizar, sí recordó que fue elegido como diputado para «esta lexislatura», pero prefirió no ir más allá en cuestiones sobre su futuro y aseguró estar centrado en sus funciones y deberes en «contacto» con el presidente para afrontar los problemas de Galicia.