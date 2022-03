Entre la nueva imagen de Renfe y la vieja del AVE se notaba una distancia estética evidente, tanto en los cromatismos como en la tipografía, y este hecho, unido a otros factores, hizo que la Dirección de Comunicación, Marca y Publicidad sacara a contratación hace unas semanas el rebranding (rediseño) de su marca más prestigiosa.

Según los pliegos —todavía no ha sido adjudicado—, el proceso de rediseño no debe ser revolucionario en ningún caso. Las tres claves que deben seguir los diseñadores son: «Recoger todo lo positivo del AVE; no destruir lo construido; y ser coherente con la expansión del concepto AVE». La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en el diseño que sea finalmente elegido.