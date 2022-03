El propio Castelao anticipa lo que ocurre hoy con Putin y Zelenski cuando dibuja a un grandullón bien equipado que se dispone a jugar al fútbol con un cativo famélico y descalzo, al que advierte severamente que no vale hacer cargas. Ese aquelarre del que forman parte desde Donald Trump a Pablo Iglesias practica una neutralidad que ayuda al abusón al negarle cualquier asistencia a su presa. Ana Pontón hace lo propio. A partir de ahora ni su antifranquismo ni su defensa de la autodeterminación tendrán más valor que el de un disfraz en el Entroido. Cuando el enemigo pasó de imaginario a real el BNG reaccionó con sus manías. ¿Estará Putin en el Día da Patria Galega? Lo malo será si decide quedarse al saber que existe una Praza Roxa.

Un idioma soltero

Entre los datos sombríos para el gallego, en la encuesta lingüística de Sondaxe hay un resultado alentador. Decía Nebrija, de cuya muerte se cumplirán en julio quinientos años, que la lengua era compañera del imperio. En el caso de Galicia, sin embargo, el gallego no es compañero de ninguna ideología en especial. Por así decirlo, no se casa con nadie. Tan solo por el idioma utilizado no sería posible adivinar la papeleta electoral que depositó el hablante. Sondaxe constata que el mayor número de galegofalantes se encuentra en el electorado del PP y BNG, pero incluso en una sigla tan reticente a lo vernáculo como Vox, hay casi un 27 por ciento de sus votantes que confiesan, sin miedo a ser reprendidos por Abascal, utilizar por igual los dos idiomas oficiales. Tenemos por lo tanto un gallego que no es ajeno a ningún espacio ideológico, algo que no sucede en otros lugares donde el nacionalismo hizo con el idioma una apropiación indebida. Se dan otras conclusiones poco halagüeñas en el sondeo. Esta lo es y hay que decirlo.