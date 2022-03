Una depuradora de aguas residuales

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, aseguró este viernes, en una rueda de prensa para presentar la nueva ley del ciclo del agua, que esta normativa se modificó tras el trámite de alegaciones ante el temor de que la Diputación Provincial de Pontevedra, presidida por la socialista Carmela Silva, la recurriera judicialmente. Esta posibilidad, que «obstaculizaría» una ley planteada para auxiliar a los concellos en un ámbito «moi técnico e moi complexo», aconsejó suprimir la obligación de que las diputaciones participaran, junto con la Xunta y los concellos, en la financiación de las obras para hacer más eficiente la red. Las diputaciones de Pontevedra, y en menor medida Lugo y A Coruña, en manos de la coalición PSOE-BNG, alegaron que el artículo donde se fijaba la financiación de los proyectos iba en contra de su autonomía presupuestaria. Ethel Vázquez recordó que los entes provinciales están obligados por ley a auxiliar a los concellos en este ámbito, aunque solo la Diputación de Ourense lo hace de una manera estructurada. «O fácil neste asunto é non facer nada», reprochó la conselleira. Las diputaciones, no obstante, podrán colaborar presupuestariamente en proyectos concretos si así lo ven conveniente.

Tanto Ethel Vázquez como el gerente de Augas de Galicia, Gonzalo Mosquera, recordaron que la ley prevé la adhesión voluntaria de los concellos para que sea la Administración autonómica la que gestione su red de abastecimiento y, en especial, la de saneamiento, donde se detectan múltiples problemas como alivios, vertidos industriales excesivos o incluso entrada de agua de río con peces que son finalmente triturados por la maquinaria de las depuradoras, como mostraron en un vídeo. Para que esto no suceda pretenden que la gestión sea más «profesionalizada e eficiente». La memoria económica de la ley prevé que en los próximos diez años se adhieran un mínimo de 50 concellos, lo que supondrá un redimensionamiento del personal con el que actualmente cuenta Augas de Galicia. Antes de eso, deberá realizarse una auditoría de la red para conocer sus limitaciones y las obras que serán necesarias para superarlas. Para estas auditorías se necesitará el apoyo externo de consultoras, aunque Augas de Galicia supervisará todos los proyectos «e a xestión será totalmente pública», aclaró la conselleira. «O obxectivo é que as instalación funcionen ben os 365 días do ano e as 24 horas do día», añadió.

La Xunta gestiona ya 28 depuradoras municipales, con un gasto de 17,7 millones de euros. El objetivo es crear un modelo más igualitario que supere estos privilegios de determinados concellos, y poder ayudar así a los de menor tamaño, con muchas más dificultades para la gestión del ciclo del agua. Más de la mitad tienen problemas de gestión en sus depuradoras. Esto supondrá que todos estos municipios tengan un modelo de tarifa más igualitario, «aunque os concellos terán a última palabra sobre o prezo do recibo», aclaró Ethel Vázquez.