—¿Alguna vez pensó que podría hacer carrera?

—Realmente no. Siempre he sido muy realista. Llegué a hacer una pretemporada con el Lugo y jugué 45 minutos de un Lugo-Betis y no me marcaron ningún gol, ja, ja.

Pie de foto. Firma Pie de foto. El test de Xabier Zas, director general de Adega Condes de Albarei Martina Miser

—A veces, el fútbol se parece a la vida.

—La posición en la que yo jugaba era muy solitaria. Intervienes pocas veces pero tienes que hacerlo con acierto.

—Se dice que los porteros están un poco locos...

—Tienes que tener esa personalidad para gestionar la soledad y a veces te juegas el físico en muchas intervenciones.

—Pero ahora se deja llevar más por el baloncesto.

—Sigo siendo socio del Dépor y del Obradoiro, porque está muy vinculado a la ciudad en la que vivo y porque mi hijo juega en las categorías inferiores.

—¿Echa alguna pachanga con su hijo?

—No, no. Mi trabajo es de taxista. Lo voy a buscar a los entrenamientos.

—Hábleme de su infancia.

—Fue feliz. Estuve en A Laracha hasta los 7 años. Luego fui interno para A Coruña.

—Interno...

—Era la forma que había. La generación anterior se fue a los seminarios. Ahora de Laracha a A Coruña se tarda diez minutos. Entonces se tardaba una hora y la carretera era horrible.

—¿Recuerda su primer beso?

—No, no me acuerdo, je, je.

—Hay gente que de joven se enamora mucho y otra que no. ¿En que parte está usted?

—Creo que yo soy una mezcla de las dos cosas, je, je. Me gusta ser muy racional en el trabajo y me desprendo un poco de eso cuando salgo. Excepto cuando entro en Riazor.

—Estudió Veterinaria. ¿Nunca albergó otra vocación?

—Realmente no. Estudié lo que quise. Luego me formé en dirección de empresas, me especialicé en comercio exterior y tengo la suerte de trabajar en una empresa donde puedo desarrollar todas las habilidades que aprendí.

—El del vino es un sector muy dinámico.

—Muy moderno. Es un modelo en Galicia y en España. Aquí se hizo una auténtica revolución agraria, sobre todo con el albariño. Y lo que se ha hecho aquí, con una cooperativa involucrada en un proyecto como este, será un caso de estudio. Hay mucho esfuerzo, compromiso y generosidad detrás. Yo recuerdo el caso de un propietario que me llamó desde el hospital ilusionado, diciéndome que antes de morir quería brindar con dos copas: una de Condes de Albarei y otra de Pazo Baión. Fue una de esas cosas emocionantes que no olvidas.

—Habrá hecho algún curso de cata...

—Periódicamente en la bodega damos algún curso de formación, sí. Yo también participo aunque no todo lo que me gustaría.

—Siempre pienso que en ese enorme mundo construido alrededor del vino hay mucha verdad pero algo de postureo.

—Seguramente sí. El bum del consumo de vinos de calidad viene de los últimos treinta años. Y algo de postureo sí que hay. Pero es una actividad agraria, que fija población, crea puestos de trabajo cualificados y es un producto asociado con el ocio, con el disfrute. Y lo bonito es disfrutar una botella con los amigos.

—¿Viaja mucho?

—Sí, constantemente. Una parte de mi trabajo es la promoción. Al menos una semana al mes me la paso viajando, aunque con el covid lo hago menos.

—¿Qué aprecia sobre el albariño?

—Antes de incorporarme a la bodega viajé a Nueva York para ver como se percibía el albariño y me sorprendió entrar en tiendas especializadas y ver que se conocía el albariño. Y ahí me di cuenta del potencial que tenía la variedad. Hoy se exporta el 33 %, que es una barbaridad.

—No le voy a preguntar lo de Celta o Dépor...

—Soy deportivista por origen coruñés, por familia y porque tuve un tío abuelo que fue presidente, José Iglesias. Y porque jugué en las categorías inferiores. Pero soy defensor de todos los equipos gallegos.

—Cuando va por ahí ¿cómo explica Galicia?

—La gran referencia cuando viajas y no te ubican es el Camino de Santiago. Si tuviera que definirla diría que Galicia es un lugar maravilloso para vivir, donde puedes encontrar todo lo necesario para ser feliz.

—¿Nunca estuvo cerca de la política?

—No. Siempre me mantuve al margen. Mi padre sí, pero yo no.

—Y si por una casualidad cósmica acabara siendo presidente del Gobierno, ¿cual sería su primer decreto?

—Creo que en estos tiempos hay que acordarse de la gente sin recursos. Esa debería ser la primera acción.

—¿Cuánto es lo máximo que ha pagado por una botella de vino?

—Por encima de los cincuenta euros yo ya no me muevo.

—¿Qué tal en la cocina, le gusta?

—Yo he sido estudiante, he estado en pisos y no me gusta fregar, por lo tanto, cocinaba, ja, ja. Es una actividad que me relaja y me gusta ir a la plaza de abastos de Santiago y ver lo que hay, los precios...

—Dígame una canción.

—Cadillac solitario, de Loquillo. Muy vinculada a aquella época Y a Clangor, donde la ponían mucho.

—¿Lo más importante en la vida?

—Tratar de ser feliz y hacer feliz a los demás.