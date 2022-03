PACO RODRÍGUEZ

Hace unos días, Sofía Haselgruber se convertía en la estudiante de Medicina con la mejor nota de España en el mir. Comenzaba para esta gallega graduada en la Universidade de Santiago una etapa en la que todos los hospitales españoles la acogerán con los brazos abiertos. Pero Sofía no es la primera que deja bien alto el palmarés de las universidades gallegas. Hace tan solo tres años José Manuel Busto Leis, también de la USC, lograba la mejor nota de España en el mir. En su caso eligió la especialidad de dermatología en el Hospital Universitario La Paz. Como ellos, residentes gallegos de Química (QIR), Psicología (PIR), Enfermería (EIR) o Farmacia (FIR) han conseguido en los últimos años las mejores calificaciones del país. ¿Dónde están ahora? ¿Están contentos con su decisión? ¿Tienen ganas de trabajar en Galicia?

Lo cierto es que estos jóvenes, y no tan jóvenes, no habían oído nunca la palabra covid y no sabían hasta qué punto cambiaría sus vidas. Fueron los mejores de España en los exámenes de formación sanitaria especializada en los años 2019 y 2020. Y lo fueron desde Galicia. José María Blasco (tercero en el QIR), Sara Pereira (sexta en el FIR), Manuel Busto (cuarto en el FIR), Pablo Nogueira (primero en el EIR), Daniel Gómez (primero en el FIR) y Alba Brugos (décima en el PIR) lograron algunas de las mejores calificaciones en sus respectivas pruebas. Desde entonces trabajan en la sanidad pública, como residentes, algunos de ellos soportando en las peores olas de la pandemia la sobrecarga que supuso el coronavirus. Unos están a punto de finalizar su residencia y otros aún no han cruzado el ecuador, pero todos quieren que el sistema público de salud sea su destino.

José María Blasco (Lugo, 1982) tenía una carrera investigadora como químico. Doctorado en Oxford, trabajó en importantes farmacéuticas pero la inestabilidad le llevó a preparar el examen QIR pasados los treinta. Tres años después sigue en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, satisfecho de esta elección, «tenía algo de inquietud por cambiar radicalmente a los treinta y pico, me podía haber salido mal pero estoy encantado, a veces pienso por qué no lo hice antes». Su trabajo consiste en garantizar que las pruebas analíticas que solicitan los médicos tengan unos resultados veraces. También orientan, amplían peticiones y hacen una adecuación a la demanda, porque en ocasiones se solicitan pruebas redundantes. En su último año de residencia hará dos rotaciones en Lugo y Santiago y su objetivo es regresar a Galicia. Fácil no lo tiene, «mi plan A es entrar en el Sergas, obviamente sé que no va a ser sencillo, pero es mi primera prioridad».