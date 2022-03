Imaxe de arquivo da fronteira entre Galicia e Portugal, en Tui Oscar Vázquez

«As institucións galegas deben valorizar o galego como unha lingua con utilidade internacional». Esa é a idea de fondo da lei Paz Andrade, aprobada no ano 2014 de forma unánime polo Parlamento galego, tras chegar ás cortes a través dunha Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) impulsada pola sociedade civil e que conseguiu máis de 17.000 sinaturas. A norma busca aproveitar e estimular os vínculos entre Galicia e os países de lingua portuguesa (lusofonía), facendo uso do potencial do galego para conectarse cos 270 millóns de falantes de portugués que hai no mundo.

A lei Paz Andrade fixa obxectivos en tres liñas fundamentais: aprendizaxe do portugués nos centros de ensino galegos, promoción das relacións coa lusofonía a distintos niveis (económico, cultural, ambiental...) e fomento dos intercambios audiovisuais entre Galicia e Portugal. Os grupos políticos que aprobaron o texto destacaron o potencial da lingua e viron na norma unha oportunidade para que o galego gañase atractivo, sobre todo entre as xeracións máis novas, dada a súa conexión co portugués.

Durante os últimos anos, tanto esa franxa de idade como o resto veñen reducindo o uso do galego no día a día en favor do castelán, tal e como acredita a enquisa trimestral de Sondaxe. Por mor diso, a lei Paz Andrade aparece no debate como unha ferramenta para devolverlle algo de pulso á lingua. O problema, apuntan os grupos políticos da oposición, é que o texto ficou esquecido nun caixón. Tanto o BNG como o PSdeG critican que nos últimos anos apenas houbo avances significativos e reclaman máis vontade política.